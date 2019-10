Ana Capeta rende Diana Silva na seleção feminina

Ana Capeta foi chamada para o lugar de Diana Silva, que se lesionou no primeiro treino da seleção nacional feminina, de preparação para o arranque da qualificação para o Euro 2021, no terreno da Albânia.

Foi a Federação Portuguesa de Futebol a anunciar a troca da ponta-de-lança do Braga pela homóloga do Sporting.

A equipa das quinas defronta a Albânia na sexta-feira, às 17h00, em Albasan. Jogo com informações nas edições de Bola Branca e em rr.sapo.pt.

Quatro dias depois, regressa a Portugal, para um particular com a Inglaterra, às 19h00, no Estádio do Bonfim.