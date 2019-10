Zlobin feliz por voltar à Rússia com o Benfica

Ivan Zlobin está satisfeito por voltar à Rússia ao serviço da equipa principal do Benfica. O guarda-redes russo de 22 anos espera conquistar os três pontos em casa do Zenit.

"Nunca tinha pensado em voltar. Sempre me mantenho focado nos treinos e nos jogos. Sinto-me bem por ter oportunidade de voltar à Rússia como um clube grande como o Benfica", começa por dizer, em conferência de imprensa.

O jovem guardião estreou-se na equipa principal na Taça da Liga, frente ao Vitória de Guimarães. Zlobin admite que trabalha para ser titular, mas reforça a confiança no colega Vlachodimos.

"O meu objetivo é trabalhar bem nos treinos e depois o mister é que escolhe. Mas também fico feliz quando estou no banco e o Odysseas faz defesas importantes e não sofre golos", disse.

Apesar de conhecer a realidade do futebol russo, Zlobin garante que não deu informações à equipa técnica: "Não me perguntaram nada. Temos um staff grande, que fazem muito trabalho e já temos uma boa análise do adversário. A única coisa que espero é ganhar e conquistar os três pontos".

Zlobin deixou os juniores do CSKA de Moscovo e assinou pelo Leiria, em 2015. Pouco depois assinou pelo benfica. Esta época, fez a sua estreia pela equipa principal.