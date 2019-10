Treinador do Zenit admite que tentou contratar Grimaldo

Sergei Semak, treinador do Zenit, garanteu que o clube russo tentou a contratação de Alex Grimaldo no mercado de verão. No entanto, os valores pedidos pelo Benfica foram um entrave ao negócio.

"É verdade que tivemos interesse no Grimaldo, mas é um jogador muito caro e não foi possível", disse, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo frente ao Benfica, na segunda ronda da Liga dos Campeões.

O lateral-esquerdo de 24 anos tem contrato com o Benfica até 2021, e cumpre a quinta época de águia ao peito. No total, soma 126 jogos pelo clube.