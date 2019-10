Semak teme qualidade individual e coletiva do Benfica

Sergei Semak, treinador do Zenit, deixa elogios ao Benfica, em véspera de receção às águias, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O técnico russo garante que, independentemente do resultado, será um "grande jogo e uma grande festa".

"Não posso dizer que a qualidade principal do Benfica é só ter bola, gostam de atacar pelas alas, com passes em profundidade. É uma equipa com muita qualidade. Amanhã vai ser um grande jogo, vai se uma festa. Sabemos que o André Almeida está lesionado, mas não é só ele que é perigoso. O Pizzi é um jogador com muita técnica, os jogadores do ataque também são muito bons. Como é normal nas equipas portuguesas, todos os jogadores têm muita qualidade", começa por dizer, em conferência de imprensa.

Malcom, contratado ao Barcelona no último verão, naõ será opção, baixa confirmada pelo técnico: "Ainda está a recuperar de lesão. Não posso ainda dizer quando é que vai voltar. Não era o que queríamos, o Malcom é importante para a equipa, contamos com ele, mas no futebol é normal ter este tipo de lesões".

Zenit e Benfica voltam a encontrar-se, depois de terem medido forças em 2015/16, quando o emblema russo era orientado por Villas-Boas.

"São equipa completamente diferentes. São os jogadores que definem uma equipa, os jogadores não são os mesmos. O Benfica tem uma história muito grande, é campeão de Portugal, é uma equipa que joga ao ataque. Podemos esperar um jogo interessante", rematou.

O Zenit-Benfica está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.