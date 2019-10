Ribeiro e Castro diz que "é obrigatório" para o Benfica vencer na Rússia

José Ribeiro e Castro, antigo vice-presidente do Benfica, considera que é imperativo para a equipa de Bruno Lage vencer na visita ao Zenit, a contar para a segunda jornada do grupo G da Liga dos Campeões.

"É obrigatório vencer. A equipa tem de jogar para vencer e trazer os três pontos, é muito importante para se recolocar numa posição esperançosa no grupo. É um jogo muito exigente, em razão do tropeço na primeira jornada [1-2 frente ao Leipzig, na Luz]. Esperemos que o Benfica faça uma grande exibilão e conquiste um bom resultado", assinala o antigo dirigente encarnado, em entrevista a Bola Branca.

Apesar da exigência que caracteriza a Liga dos Campeões, Ribeiro e Castro espera que a equipa ultrapasse a fase de grupos. Já no plano interno, considera "prioritário e fundamental renovar o título" de campeão. "É o objetivo principal", vinca.

Ribeiro e Castro afasta-se de questões diretivas



Confrontado por Bola Branca com a notícia de que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, apertou o pescoço a um sócio, quando este o criticou, na mais recente assembleia geral do clube, José Ribeiro e Castro prefere não fazer comentários.

Já sobre as críticas dirigidas por vários associados à atual direção, Ribeiro e Castro admite que, “quando as coisas tremem, há mais manifestações de descontentamento, às vezes até por questões mais antigas, algo que faz parte da vida associativa do Benfica”.

A participação encarnada na Champions poderá ter episódio decisivo na quarta-feira, às 20h00, em São Petersburgo. O Zenit-Benfica terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.