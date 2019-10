Benfica promete resposta após derrota com o Leipzig

Bruno Lage, treinador do Benfica, quer dar uma resposta na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em casa do Zenit, após a derrota caseira na primeira ronda, contra o RB Leipzig. No entanto, o técnico das águias não espera facilidades na partida frente ao emblema russo.

"Para além dos vários sistemas em que joga o Zenit, é de destacar a forma como tira partido das características dos seus jogadores, com um posicionamento interessante em campo, muita largura e a aproveitar o jogo direto para o seu avançado. Percebemos o que pode surgir amanhã e queremos fazer um grande jogo e vencer, que é o nosso objetivo", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O técnico já tinha dito que o Benfica tem objetivos ambiciosos nas provas europeias, e voltou a reforçar: "Essa é a nossa intenção. Independentemente do onze inicial, vamos jogar sempre para ganhar. Estamos muito motivados, temos uma equipa que tem presente e futuro e temos de dar uma resposta".

Questionado pela imprensa russa sobre os diversos sistemas táticos que o Zenit já utilizou esta temporada, Bruno Lage garantiu que a equipa está a par de todos os perigos que a formação de São Petersburgo pode criar.

"Nas competições nacionais jogam normalmente em 4-4-2, na Champions começaram com uma linha de três centrais. Independentemente se jogam com quatro ou cinco jogadores na defesa, o mais importante é entender que o Zenit vale pelo seu coletivo. Temos as duas situações preparadas", disse

Lage quer um Benfica mandão, que é uma filosofia que é introduzida no clube desde as camadas jovens.

"Isso é o que queremos todos os jogos, ter o controlo do jogo, com bola. Sou como os miúdos que chegam à equipa principal. Venho desde os sub-9 do Benfica e sempre jogámos para ganhar. Não é na primeira equipa que amos desviar do nosso ADN. Por isso é que o Tomás, que nunca tinha sequer jogado na equipa B, fez o jogo que fez na Liga dos Campeões, porque sabe a responsabilidade do Benfica", disse.

Lesões preocupam

Sobre as diversas lesões que têm afetado o plantel do Benfica, Bruno Lage não esconde a preocupação, mas garante que a situação está controlada.



"Claro que me preocupa sempre, mas o mais importante é ter noção do trabalho que fazemos e o motivo das lesões. É de lamentar as ausências por lesão, mas temos tudo sob controlo. Quanto mais soluções, mais fortes seremos", remata.

O Zenit recebe o Benfica na quarta-feira, às 20h00, jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.