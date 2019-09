Transplantes de fígado condicionados em Coimbra devido a bactéria multirresistente

A existência de uma bactéria multirresistente no Centro de Transplantes Hepáticos de Coimbra levou à suspensão da admissão de novos doentes.

De acordo com a edição desta segunda-feira do jornal “Público”, o diretor do programa de transplantes hepáticos de adultos calcula que a situação esteja resolvida “dentro de semana e meia”.

Não se prevê que os doentes que já estão internados a aguardar um transplante tenham de ser enviados para outros hospitais e podem mesmo vir a ser transplantados caso surja um órgão compatível.



Em declarações ao diário Emanuel Furtado explica que "neste momento, temos suspensas as admissões de doentes que venham de fora por causa do problema infeccioso. O que estamos a tentar evitar é que doentes que não estão internados adquiram a bactéria", adiantando ainda que "faz parte das regras de manejo destas situações críticas em todo o mundo".

A situação é ainda agravada pela falta de um especialista, que se reformou, embora o hospital garanta que já está identificado um substituto.

A situação da bactéria não afeta os transplantes pediátricos, que decorrem com normalidade.