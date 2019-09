Poeta Manuel Alegre homenageado no festival Escritaria

O poeta e escritor Manuel Alegre é este ano o homenageado do Festival Escritaria organizado anualmente pela autarquia de Penafiel para destacar a obra de um autor. Depois de Pepetela, Miguel Sousa Tavares, Alicie Vieira, Mário Cláudio, Lídia Jorge, Mário de Carvalho, António Lobo Antunes, Mia Couto, Agustina Bessa-Luís, José Saramago e Urbano Tavares Rodrigues, chegou a vez de Alegre que venceu em 2017 o Prémio Camões.

Numa altura em que o poeta tem um novo livro que chegou este mês ás livrarias, intitulado “Os Sonetos”, em Penafiel de 21 a 27 de outubro, com especial incidência de 23 a 27 de outubro será celebrada toda a carreira de Manuel Alegre.

Da lírica à obra poética mais épica, a escrita de Alegre teve também muitas vezes espaço na música. Os seus poemas foram musicados e interpretados por nomes como os do fadista Carlos do Carmo, Zeca Afonso, Amália Rodrigues entre outros.

Voz ativa da política, histórico do Partido Socialista, Manuel Alegre vai estar em Penafiel durante os dias do festival onde vários atores irão interpretar nas ruas da cidade textos da sua autoria. Nas fachadas e varandas da cidade será também dado destaque a algumas frases de Alegre. No espaço do museu, sobretudo entre os dias 23 e 27 de outubro haverá várias sessões em torno da escrita do autor de “Praça da Canção”

O público poderá também levar para casa as “caixas de leitura”, objetos em cartão com textos de Alegre. Tal como já aconteceu em edições anteriores do Escritaria, o poeta irá também deixar uma frase inscrita na cidade que assim perpetuará a passagem de Manuel Alegre por Penafiel.