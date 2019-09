Silas destaca importância da vitória contra o Desportivo das Aves

Silas destaca a importância da conquista dos três pontos, na sua estreia como treinador do Sporting a cima da qualidade da exibição frente ao Desportivo das Aves.

"O mais importante era vencer. É muito difícil termos as coisas que queremos para já. Aproveitámos muito que já estava feito. No futuro, vamos jogar muito melhor. Os jogadores estão com muita fadiga, são quase os mesmos que têm jogado. Era importante não sofrer golo, porque a equipa está com alguma instabilidade quando sofre. A qualidade individual acabou por vir ao de cima", disse, em conferência de imprensa.

Apesar da vitória, Silas quer que a equipa tenha mais bola e faça mais passes no futuro. No entanto, reconhece que ainda não teve tempo para trabalhar com o plantel.

"Fizemos cerca de 580 passes, cerca de 87% de acerto. Mas perdemos muito mais a bola do que aquilo que eu quero. É uma realidade. Tivemos muita bola, mas acho que temos de ter muito mais ainda", diz.

Wendel e Acuña no banco por fadiga

O treinador explicou ainda que a titularidade de Borja e Eduardo na equipa deveu-se à fadiga acumulado de Marcos Acuña e Wendel: "Foi devido à fadiga destes jogadores, mas também acredito muito nos que jogaram. O Eduardo foi meu jogador e o Borja também esteve muito bem. Sabia que não iria ter mais problemas por colocá-los a jogar".

Nesse sentido, Silas admite que poderá também rodar a equipa na quinta-feira, contra o LASK Linz, para a Liga Europa.

"O pior que me pode acontecer agora é perder jogadores por lesão. Vamos recuperar fisicamente, analisar o adversário, mas se calhar vamos ter alterações novamente", remata.