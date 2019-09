Morato: "Silas vai precisar de muita ajuda no Sporting"

António Morato, antigo capitão do Sporting, acredita que Silas precisa de muita ajuda para alcançar o sucesso à frente da formação leonina.

"Como tudo na vida, precisamos de ajuda. O Silas precisará de muita ajuda. Primeiro, dos jogadores, porque sem ela, nenhum treinador vai longe. E, depois, a compreensão de todos os sportinguistas. Sei que é difícil, porque ninguém está satisfeito, mas terá de ser assim", refere o antigo defesa, em entrevista a Bola Branca.

Está a chegar a hora de Silas se sentar no banco de suplentes do Sporting. O novo treinador leonino faz a sua estreia esta noite na Vila das Aves, na partida que fecha a ronda sete do campeonato. Nos últimos cinco jogos, entre campeonato, Liga Europa e Taça da Liga, o Sporting perdeu quatro e empatou um.

Morato avisa que o Sporting está obrigado a triunfar frente ao Desportivo das Aves. Apesar disso, sublinha que a equipa de Alvalade não tem capacidade para lutar pelo título contra FC Porto e Benfica.



"Será um jogo extremamente difícil, as duas equipas precisam de ganhar. O Sporting não tem plantel que justifique lutar pelos lugares cimeiros. A estratégia tem de ser ir pontuando, ganhando, sempre que possível", considera.

Bruno Fernandes nervoso

António Morato olha para o momento da formação agora orientada por Silas e considera que Sporting anda à procura de uma equipa, acrescentando que o nervosismo do capitão Bruno Fernandes está a passar para os companheiros.



"Os níveis de confiança estão muito em baixo, anda-se à procura de uma equipa. Há muita vontade, mas as coisas não saem. O Bruno não está bem, sempre insatisfeito e a protestar com os árbitros. Esse nervosismo passa para a equipa, fui capitão e sei como é", conclui.

A jornada sete da I Liga encerra-se esta segunda-feira, às 20h15, na Vila das Aves. O Desportivo das Aves-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.