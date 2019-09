Mattheus Oliveira perto da rescisão com o Sporting

O Sporting estará perto de chegar a acordo com Mattheus Oliveira para a rescisão de contrato por mútuo acordo, segundo escreve o jornal "O Jogo".

O médio brasileiro está no Sporting desde 2017/18, e ficou sem colocação esta temporada, mesmo tendo recusado propostas da Rússia, Turquia e Chipre, segundo confirmou o presidente Frederico Varandas no início de setembro.

Aos 25 anos, Mattheus deixou o Flamengo em 2015/15 para rumar ao Estoril Praia, onde esteve durante três épocas, antes de rumar ao Sporting. Fez quatro jogos na equipa principal, antes de ser emprestado durante uma época e meia ao Vitória de Guimarães. Na última temporada, fez quatro golos em 27 jogos com Luís Castro no comando técnico da equipa vimaranense.

Com contrato por mais três épocas, até 2022, a rescisão por mútuo acordo será o caminho a seguir para a SAD leonina reduzir as despesas com o jogador.