João Mário: "Sporting não tem a estabilidade necessária para ser um clube competitivo"

João Mário considera que o Sporting deve encontrar estabilidade, para poder competir com os dois rivais, FC Porto e Benfica, e conquistar o campeonato que lhe escapa há 17 anos.

Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", o médio internacional português salientou que tem "muito carinho" pelo Sporting, em que foi formado, e não escondeu tristeza pelo momento atual do clube.

"Infelizmente, o Sporting não consegue ter a estabilidade necessária para poder ser um clube competitivo. Espero que o Sporting consiga encontrar essa estabilidade, para voltar a ganhar esse campeonato tão desejado por todos os adeptos. A estabilidade é o requisito essencial que falta ao Sporting", afirmou o atual jogador do Lokomotiv Moscovo.

"Precisava de me sentir importante"



João Mário está no Lokomotiv por empréstimo do Inter de Milão, que pagou 45 milhões de euros ao Sporting para o contratar, mas onde não se conseguiu afirmar. Na Rússia, tem sido titular indiscutível e já leva quatro assistências em cinco jogos: "Está tudo a correr muito bem."

"O grupo é composto por gente experiente, que se conhece muito bem, e ter aqui o Éder também é uma ajuda. Após alguns momentos menos bons, um clube como o Lokomotiv era exatamente aquilo de que precisava: uma boa equipa, com dinâmica positiva, no qual me sinta importante", assumiu o médio, na mesma entrevista à "Marca".

A escolha baseou-se, precisamente, na necessidade de "jogar com regularidade" e de "chegar a um projeto onde [se] sentisse importante":

"O Lokomotiv foi o clube que mais me quis e isso foi decisivo. E, claro, jogar a Liga dos Campeões também pesou muito. Estou muito feliz aqui."

O destino que João Mário quase seguiu



João Mário transferiu-se para o Inter em 2016, no entanto, na época anterior, podia ter seguido um destino bem diferente.

"Na época 2014/15, o Atlético de Madrid fez uma oferta por mim, mas o Sporting rejeitou-a e, na época seguinte, fui para o Inter. A oferta do Atlético foi rejeitada pelo clube, não foi opção minha", revelou.

Hoje em dia, João Mário faz carreira no Inter, mas tem estado afastado das opções de Fernando Santos para a seleção nacional. O objetivo, "sem margem para dúvidas", é regressar às convocatórias:

"Dói-me muito estar fora da seleção, porque sei que tenho qualidade para lá estar. O meu grande objetivo é estar no Euro 2020 e por isso vim para o Lokomotiv, porque para seres convocado tens de ter continuidade."

Estando na equipa das quinas, ou não, João Mário acredita que Portugal é candidato a revalidar o título de campeão europeu, no próximo verão. O médio considera mesmo que esta geração é superior à de 2016.

"Portugal é candidato. Vem de ganhar a Liga das Nações e é uma equipa muito competitiva, a que é muito difícil ganhar um jogo. É um conjunto diferente do de 2016, visto que tem mais bola, ataca melhor e marca mais golos. É mais completo", sustenta o internacional português, à "Marca".