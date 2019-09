"O Alentejo é para descansar? Sem dúvida, mas queremos que seja também para trabalhar"

No próximo dia 5 de outubro, a partir das 9.30 horas, decorre o Dia da Igreja Diocesana, no Pavilhão dos Salesianos, em Évora, com a participação de párocos, movimentos e leigos, todos convidados a estarem presentes.

Apesar das preocupações manifestadas pelo arcebispo de Évora, a esperança pauta o trabalho do prelado no arranque de mais um ano pastoral.

O arcebispo de Évora mostra-se, ainda, preocupado com a saúde, na região. Apesar dos recentes desenvolvimentos, que finalmente apontam para a construção da unidade, não deixa de lembrar que o novo Hospital Central do Alentejo, foi anunciado pela primeira vez, em 2004.

A indignação do prelado estende-se ao aeroporto de Beja, “um aeroporto de excelência que continua ali, parado, hibernado, sem ser aproveitado na sua potencialidade, um investimento que impressiona no seu estado de subaproveitamento”.

“Que dizer da linha ferroviária Casa Branca/Beja que continua por eletrificar, ou as infraestruturas rodoviárias decisivas para o desenvolvimento da região baixo-alentejana e que não avançam, como é o exemplo da IP8/A26. É algo de incompreensível, tal como o facto de continuarmos a ter produtos, fruto desta grande revolução agrícola à volta do Alqueva e que não são aqui transformados”, lamenta o prelado que defende “a criação de um cluster agroindustrial para transformar os produtos das nossas terras.”

A assembleia diocesana, que marca o arranque do ano pastoral 2019-2020 na arquidiocese, vai contar com momentos de oração, uma conferência pelo Pe. Nunos Santos, reitor do Seminário de Coimbra, a apresentação das linhas gerais do Plano Pastoral, para além da alocução de D. Francisco José Senra Coelho.



O tema do triénio pastoral, “Discípulos Missionários da Esperança”, vai conduzir a arquidiocese alentejana até às Jornadas Mundiais da Juventude, a realizar em 2022, em Lisboa. Para este primeiro ano do triénio, 2019/2020, o tema a desenvolver, com recurso a inúmeras iniciativas, é “Procurar e Acolher os Sedentos da Esperança”.

Uma “igreja em saída” para celebrar outubro missionário

Foi em outubro de 2017 que o Papa Francisco proclamou o mês de outubro de 2019 como “Mês Missionário Extraordinário”, tendo como motor a celebração do centenário da promulgação da Carta Apostólica “Maximum illud”, do Papa Bento XV.

Numa Nota Pastoral, publicada recentemente, o arcebispo de Évora aproveita a proximidade do mês de outubro que marca o encerramento deste Ano Missionário, para “convidar cada um de vós a vivermos intensamente este mês missionário com gestos e atitudes que reflitam que somos e queremos ser mais e mais uma “Igreja em saída”, vizinha de todos e com todos comprometida”.

“O mundo e os tempos em que vivemos mudaram tanto que até a própria perceção do que é a Missão tem de ser diferente”, escreve o prelado, esclarecendo que “não estamos a falar apenas da evangelização dos povos que não conhecem a Cristo, promovida essencialmente pela “cristandade ocidental”, mas sim da evangelização da própria cultura ocidental, tão carecida do seu encontro com Jesus Cristo.”

Depois de um Inverno frio, segue-se a Primavera que “exprime força de vida”, acrescenta o arcebispo que lança um desafio: “Ao pedirmos que o Espirito Santo suscite uma nova Primavera missionária, estamos a pedir que sejamos capazes de reinventar o nosso ser cristão no mundo e na sociedade”, tornando-se num “desafio pessoal racional, mais apaixonado e mais vivo”, levando à “passagem de uma fé assente somente na herança da tradição, para uma fé assumida na convicção.”

A realização de uma Vigília de Oração pelas Missões, a participação na Peregrinação Nacional do Ano Missionário ao Santuário de Fátima, no dia 20 de outubro, e a realização de iniciativas locais no âmbito sócio caritativo, são algumas propostas elencadas para o mês que está a entrar.

O próprio arcebispo dá o exemplo e já divulgou a sua agenda que pretende espelhar o significado de uma “igreja em saída”.

Um encontro com a pastoral universitária, em Évora, outro com a comunidade do Centro de Recuperação de Menores, em Assumar e uma Vigília missionária com os Seminários eborenses, são alguns dos pontos que preenchem a agenda missionária de D. Francisco.

O prelado aproveita, ainda, o mês de outubro para visitar as capelanias dos hospitais de Évora e Elvas, assim como as capelanias dos estabelecimentos prisionais destas duas cidades.