Jesuítas publicam respostas dos partidos sobre temas marcantes das próximas eleições

Os Jesuítas vão publicar as respostas dos partidos políticos sobre temas fundamentais a pensar nas próximas eleições legislativas.

A iniciativa "A Política interessa-nos" foi lançada esta segunda-feira pelo Ponto SJ e prolonga-se até ao final da semana, de olhos postos nas legislativas do próximo domingo, dia 6 de outubro.

Esta ideia, lançada quando arrancou o último ano da legislatura, tem em vista “promover a reflexão e o debate, convidando os leitores a exercerem o seu direito ao voto já no próximo domingo, de forma mais esclarecida e informada”, refere um comunicado da Província Portuguesa da Companhia de Jesus.

Nesse sentido, o Ponto SJ “pediu a cinco instituições ligadas à Companhia de Jesus que colocassem questões aos partidos que concorrem a todos os círculos eleitorais. Essas questões inspiram-se nas Preferências Apostólicas Universais da Companhia de Jesus e partem de casos concretos com que essas instituições se defrontam no dia-a-dia em áreas como o ambiente, o interior, os refugiados, a pobreza e o terceiro setor e a família”, explica o padre jesuíta João Manuel Silva.

Assim, “as respostas dos vários partidos serão publicadas a partir de hoje, segunda-feira e até sexta-feira ao final do dia no Ponto SJ, sendo que em cada dia serão publicadas as respostas a uma das questões elaboradas”.

Para o padre João Manuel Silva, “só esta atitude de abertura ao outro permite a busca do bem comum”.

O sacerdote jesuíta cita ainda as palavras do Papa proferidas na sua mensagem deste ano para o Dia Mundial da Paz, em que Francisco afirma: "Cada renovação nos cargos eletivos, cada período eleitoral, cada etapa da vida pública constitui uma oportunidade para voltar à fonte e às referências que inspiram a justiça e o direito".

Recorde-se, que por ocasião das últimas eleições europeias, também o Serviço Jesuíta aos Refugiados lançou uma ideia semelhante aos partidos políticos para dizerem qual a sua posição sobre temas relacionados com os migrantes, os refugiados e o asilo na Europa.