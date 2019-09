Fotogaleria. Papa inaugura escultura dedicada aos migrantes e refugiados

O Papa Francisco inaugurou este domingo, Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, uma escultura dedicada a todos os que, ao longo dos tempos, deixaram o seu país para fugir das guerras, perseguições, pobreza e fome.

A escultura de bronze e barro que representa um grupo com dezenas de migrantes de várias culturas, credos e diversos períodos históricos. Tem como título “Angels Unawares” (Anjos Desprevenidos, em tradução livre), e é da autoria do artista canadiano Timothy Schmaltz.

“Quis esta obra de arte aqui na Praça de São Pedro, para recordar a todos o desafio evangélico do acolhimento”, declarou o Papa.

Francisco apelou à caridade e à ação dos cristãos em relação aos migrantes, na homilia da celebração eucarística deste domingo, na Praça de São Pedro, no Vaticano, por ocasião do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado.

Porém, não resumiu a mensagem a este grupo, alargando-a a “todos os habitantes das periferias existenciais”.