Eduardo Luís preocupado com cansaço do FC Porto nos minutos finais das partidas

Eduardo Luís considera que o FC Porto ainda não está a jogar de forma consistente, especialmente nos últimos minutos dos jogos, em que tem dado sinais de algum cansaço e tido dificuldades para anular a pressão feita pelos adversários, conforme demonstrado no jogo com o Rio Ave.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo defesa destaca que "até agora a grande exibição do FC Porto foi contra o Benfica" e que, depois disso, "as exibições não têm sido tão consistentes como seria de esperar".

"Com o Rio Ave, o Porto fez uma boa primeira parte, mas, a segunda parte não foi tão bem conseguida e o Porto teve alguns problemas, não conseguiu sair quando o Rio Ave pressionou. Achei o Porto algo cansado, pareceu-me que não estava tão fresco para poder aguentar muito mais tempo o jogo do Rio Ave. Fiquei algo preocupado pela forma como, nos últimos minutos, o FC Porto não conseguiu sair a jogar para poder sair da zona da sua grande área", assume o antigo jogador portista.



O golo da vitória (0-1) do FC Porto no Estádio dos Arcos foi obtido por Marega. Eduardo Luís elogia o ataque azul e branco, enaltecendo o facto de não ser apenas o maliano que tem contribuído para as vitórias:

"O Marega tem marcado golos, o Zé Luís também e teve um lance de grande qualidade em que o guarda-redes do Rio Ave faz uma grande defesa. Os avançados não precisam de marcar cinco e seis golos por jogo. Precisam é de marcar golos para garantir vitórias. Neste caso, o Porto tem jogadores com grande qualidade e um ou outro pode finalizar. Neste caso, o Marega estava no sítio certo e conseguiu o golo da vitória."

Preocupação com cansaço igual na Liga Europa



O FC Porto prepara, agora, a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa, em que vai defrontar o Feyenoord, da Holanda.

Eduardo Luís avisa para as dificuldades que os dragões vão encontrar na Holanda e volta a sublinhar as dificuldades físicas que a equipa portista tem evidenciado, nos últimos minutos dos jogos realizados.

"Na Holanda, as equipas são muito aguerridas muito fortes. Quando equipas portuguesas jogam com equipas holandesas, não são jogos fáceis. No primeiro jogo, com o Young Boys, os últimos minutos também foram um pouco sofridos, portanto é aí a minha preocupação. Dá-me a sensação de que o FC Porto, naqueles últimos minutos, não tem a frescura física que deveria ter. Espero que esteja enganado", frisa.

O Feyenoord-FC Porto está marcado para quinta-feira, às 17h55, em Roterdão, na Holanda. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.