Corona desfalca treino do FC Porto devido a lesão muscular

O FC Porto revelou, esta segunda-feira, que Jesús Corona sofreu um espasmo muscular, no jogo frente ao Rio Ave, da jornada sete da I Liga.

Um espasmo é uma contração involuntária do músculo, que assim se autoprotege em resposta a uma lesão, inflamação ou estiramento do próprio músculo ou de tecidos subjacentes, como ossos e ligamentos. Tem dois objetivos: avisar que algo está mal e limitar os movimentos, de forma a prevenir novas lesões. No caso de desportistas, os espasmos podem ser provocados por desidratação ou fadiga muscular.

Corona foi substituído aos 60 minutos da partida em Vila do Conte, tendo sido rendido por Manafá. No treino do FC Porto desta segunda-feira, que serviu de arranque na preparação para a visita ao Feyenoord, para a fase de grupos da Liga Europa, o mexicano limitou-se a fazer tratamento.

O departamento médico do FC Porto aumentou, desta forma, o número de clientes para três. Já lá estavam Sérgio Oliveira, que continua a cumprir o plano de ginásio e treino condicionado, para recuperar da lesão que o afasta da competição desde o jogo com o Krasnodar, a 13 de agosto. Romário Baró prosseguiu tratamento à lesão contraída na passada quarta-feira, frente ao Santa Clara, em jogo da Taça da Liga.

De resto, Sérgio Conceição pôde contar com todos os jogadores. Os dragões voltam a treinar na terça-feira, às 10h30, no Olival.

O Feyenoord-FC Porto, da segunda jornada do grupo G, está marcado para quinta-feira, às 17h55, em Roterdão. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.