Furacão Lorenzo perde força, mas ondas podem chegar aos 25 metros

Baixou para categoria 2, na escala de Saffir-Simpson, o furacão que se aproxima dos Açores. Às 9h00 desta segunda-feira, o Lorenzo encontrava-se a cerca de 1.800 km do arquipélago, deslocando-se para norte/nordeste a uma velocidade de 20 km/h.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém, para já, as previsões de trajetória, devendo o centro do furacão passar muito próximo do grupo Ocidental e afetar todo o arquipélago na próxima quarta-feira (dia 2 de outubro).

Assim, e de acordo com o comunicado enviado à Renascença, a previsão aponta para vento sueste rodando para noroeste, com rajadas na ordem dos 190 km/h, mas com 40% de probabilidade de ultrapassar os 200 km/h.

Além disso, no grupo Ocidental, a chuva será por vezes forte e as ondas de sul/sudoeste com altura significativa, entre 10 a 15 metros, podendo a altura máxima atingir os 25 metros.

No grupo Central, o vento deverá ser de sudoeste com rajadas até 160 km/h e as ondas, também de sudoeste passando a oeste, poderão atingir os 22 metros, não sendo menores do que nove metros.

No grupo Oriental, as ondas já serão menores, entre os 7 e os 8 metros, e o vento com rajadas da ordem dos 85 km/h.

Tal como no comunicado anterior, o IPMA adverte que, pelo facto de o furacão ainda se encontrar longe, a trajetória e a intensidade poderão ser alvo de alterações.

O Lorenzo tinha, ao final da noite de domingo, intensidade quatro, mas já baixou para dois e poderá voltar a baixar.

Ainda assim, a autoridade marítima recomenda precaução e o Governo central já se manifestou disponível para prestar todo o apoio necessário.

Planeamento e medidas de precaução, recomenda autoridade marítima

Num comunicado enviado esta manhã às redações, as capitanias do porto de Santa Cruz das Flores e do porto da Horta recomendam à comunidade marítima "a verificação e reforço de amarrações, pela colocação das embarcações a seco em lugar seguro, afastado até das próprias rampas de varagem e, no caso de embarcações de maior porte, a sua eventual deslocação para portos de abrigo afastados do possível trajeto da tempestade".

"A capitania do porto de Santa Cruz das Flores e a capitania do porto da Horta aconselham a comunidade marítima ao acompanhamento dos próximos boletins informativos e comunicados, os quais deverão dar nota da evolução e previsão do tempo e do mar", é explicado.

O comunicado refere ainda que "são esperados estados de tempo e de mar muito gravosos, prevendo-se que a agitação marítima tenha valores de altura significativa superiores a 10 metros, sendo que, nas ilhas do Triângulo (Pico, Faial e São Jorge), a altura máxima poderá ser de 20 metros".

"Chama-se particular atenção para a subida do nível do mar, relacionado com a abrupta descida da pressão atmosférica aquando da passagem da tempestade, e ao efeito da maré", sublinha ainda o capitão do porto da Horta e de Santa Cruz das Flores, Paulo Rafael da Silva.

A autoridade marítima recomenda à população para que não circule pela orla marítima.