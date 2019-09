"Ranking" ATP

João Sousa continua fora do "top-50" mundial de ténis

30 set, 2019 - 09:38 • Redação

O melhor tenista português mantém-se no 62.º posto do "ranking" ATP. Pedro Sousa subiu nove posições e reaproximou-se do "top-100". Novak Djokovic continua a ser o líder.