Desistência ajuda João Domingues a avançar no Challenger de Barcelona

João Domingues garantiu presença, esta segunda-feira, na segunda ronda do Challenger de Barcelona de ténis, em Espanha.

O número três do português, 186.º do "ranking" ATP, estava a vencer por 6-1 e 2-0 quando o adversário, o italiano Andrea Pellegrino, número 326 do mundo, desistiu do encontro, que assim durou apenas 39 minutos.

Na próxima ronda, Domingues terá pela frente outro italiano. Trata-se de Salvatore Caruso, número 110 mundial e quarto cabeça de série.

O outro português em prova, Pedro Sousa, teve isenção da primeira ronda. O número dois luso e 115 mundial, sétimo pré-designado em Barcelona, defrontará o italiano Paolo Lorenzi, 114.º ATP e sexto cabeça de série da competição, na segunda ronda, em data a designar.