Cátia Azevedo eliminada no Campeonato do Mundo de Atletismo

Cátia Azevedo está fora das meias-finais dos 400 metros do Campeonato do Mundo de Atletismo, que decorre em Doha, no Catar.

A atleta portuguesa correu na primeira série e ficou em quinto lugar, com o tempo de 52.79s. Para se qualificar, Cátia precisava de ficar num dos três primeiros lugares, ou ser uma das seis mais rápidas de todas as séries.

Apesar do quinto posto, Cátia foi mais lenta do que todas as atletas da segunda série, ficando imediatamente de fora das meias-finais.