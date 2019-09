Barty mantém liderança do "ranking" mundial de ténis

Ashleigh Barty mantém, na atualização desta segunda-feira, a liderança do "ranking" WTA.

A tenista australiana tem 321 pontos de vantagem sobre a checa Karolína Plísková. Em terceiro, surge a ucraniana Elina Svitolina. A grande novidade desta atualização é o regresso da romena Simana Halep, antiga número um, ao "top-5", por troca com a canadiana Bianca Andreescu. Em quarto, está a japonesa Naomi Osaka.

Entre as portuguesas, apesar da descida de cinco posições, Francisca Jorge continua a ser a mais cotada, no 526.º posto. Inês Murta, que chegou aos 16 avos de final do Open das Caldas da Rainha, registou uma escalada de 59 lugares e é, agora, a número 650 mundial. A presença portuguesa no "top-1000" termina com Maria Fonte, que subiu 13 degraus, para 876.ª.