Rui Rio sugere aula de Sarmento a Centeno

O presidente do PSD, Rui Rio, sugeriu, esta segunda-feira, que o seu porta-vosz para as Finanças dê uma aula a Mário Centeno sobre as propostas do PSD, ao mesmo tempo que acusou Anónio Costa de estar estar "completamente fora dos números".

"É lamentaável que alguém que, apesar de tudo, é o ministro das Finanças e se deve comportar, tecnicamente, acima de qualquer suspeita, baralhe os números todos de uma forma absolutamente ridícula. Mas o professor Joaquim Sarmento vai-lhe dar uma aula, porque ele é professor de Finanças Públicas, para o professor Mário Centeno saber ler o quadro amcroeconómico do PSD", disse Rio, à margem de uma ação de campanha no distrito de Viana do Castelo, reagindo às declarações desta segunda-feira de Mário Centeno.

O líder do PSD apontou também ao líder do PS. acusando Costa de não ter " noção nenhuma dos números".

"Ouvi o primeiro-ministro dizer que nós queremos baixar a carga fiscal em 3,7 mil milhões e, ainda, assim, a receita fiscal cresce dois mil milhões. Está completamente fora dos números, não tem noção nenhuma do que está a dizer. Nós baixamos 3,7 mil milhões e a receita não sobre 2, sobe 5,4 mil milhões. Não fem noção nenhuma dos números. Confunde a pessoas desta maneira e não está dentro dos números, minimamente."