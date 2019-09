​Rui Rio elogia “independência do Ministério Público” em Tancos

Veja também:

Rui Rio elogiou este domingo a independência do Ministério Público (MP) no caso de Tancos. O líder do PSD diz que não vê nenhuma razão para as queixas do PS nesta matéria.



“Ainda que possa haver dento do Ministério Público muita gente que não goste do PS, o que é que aqui se pode notar que o Ministério Público possa ter feito por não gostar do PS? Não entendo”, afirmou Rui Rio durante uma ação de campanha no café Santa Cruz, em Coimbra.

Ressalvando qualquer má interpretação, elogia até a independência do MP porque, apesar de o Governo ter dado aos magistrados tudo o que eles queriam, não deixaram de fazer o seu trabalho.