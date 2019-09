Jerónimo nega contactos com PS com vista a nova solução de Governo

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, negou esta segunda-feira a existência de contactos com o PS com vista a negociações para um acordo semelhante ao celebrado em 2015, que viabilizou o atual Governo.

"Não houve contactos. E nisso empenho a minha palavra", disse Jerónimo, durante uma ação de campanha no distrito de Viseu.

"Nós não podemos estar disponíveis para uma coisa que ainda não aconteceu. As soluções isntituicionais são determinadas pela arrumação de forças dos deputdos, são os deputados que decidem e, portanto, conforme se arrumem, se encontrará a solução", acrescentou.

O líder do PCP e da CDU diz que o seu aprtido está "disponível para dar uma contribuição para que as coisas continuem a avançar" e indisponível "para aquilo que alguns, designadamente o próprio PS, afirma, que é querer libertar-se de qualquer constrangimento, ou seja, que quer uma maioria absoluta para não depender de ninguém".