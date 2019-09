“Centeno do PSD” garante que programa do partido é “realista”

Na chamada “guerra dos Centenos”, o porta-voz de Rui Rio para as Finanças veio a público defender o seu programa e acusar o ministro das Finanças de tentar mudar de assunto na campanha. Em entrevista à SIC, esta segunda-feira, Joaquim Miranda Sarmento disse que Mário Centeno está apenas a desviar as atenções do caso de Tancos.

“Eu acho que ele vestiu o fato de político e fez um número político. A minha explicação é que isto é um pequeno ‘fait divers’ para tentar tirar da discussão o assunto principal que tem ocupado os últimos dias, e que é um assunto grave de Estado”, afirmou o economista e professor do ISEG.

Recorde-se que, ao fim da manhã desta segunda-feira, Mário Centeno deu uma conferência de imprensa a criticar o programa social-democrata, que considera irrealista. Joaquim Sarmento garante que não é assim e que ele parte do “cenário de políticas e variantes do Conselho das Finanças Públicas”.

“Tem um conjunto de medidas fiscais e não fiscais, que nós procurámos calibrar, para perceber o impacto no crescimento económico e, a partir daí, o impacto nas outras variáveis económicas e nas variáveis orçamentais . É um programa ambicioso, mas é um programa realista”, resumiu.

Joaquim Miranda Sarmento explicou ainda que não é candidato a deputado por opção própria, relacionada com a sua vida académica.