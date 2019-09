Bloco de Esquerda diz que PS parece "zangado" e poderá querer "recuar"

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, lembrou, esta segunda-feira, que o PS governou nos últimos quatro anos "mesmo, sem ganhar eleições, com uma maioria estável”.



“No Partido Socialista, parece que estão zangados com os últimos quatro anos. Na verdade, governaram, mesmo sem ganhar eleições, com uma maioria estável, que foi assente no seguinte princípio: estamos aqui para melhorar a vida das pessoas e começamos uma viragem muito importante no salário e na pensão. Quem não gostou destes quatro anos é porque quer recuar”, disse a líder bloquista, durante uma visita à feira de Espinho, numa reacção às declarações de Augusto Santos Silva que, no domingo, pediu o voto no PS para travar a influência da esquerda.

A coordenadora do BE fez questão de sublinhar que o seu partido “não está zangado” em relação aos últimos quatro anos, ao contrário do PS e garantiu que "recuar" é termo que não faz parte dos planos do BE.



Já quanto aos apelos socialistas, a coordenadora do Bloco desvaloriza e ironiza: “Estamos em período eleitoral e há, eventualmente uma fruta da época nestes apelos”., rematou Catarina Martins.