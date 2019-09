Henrique Raposo considera que António Costa é “péssimo em campanha” e que isso irá afetar a prestação do Partido Socialista nas eleições de 6 de outubro, mais até do que o caso de Tancos.

No seu espaço de debate desta segunda-feira, com Jacinto Lucas Pires, Henrique Raposo dá como exemplo a falta de empatia de António Costa no contacto com a população, sobretudo quando comparado com os líderes dos outros principais partidos.

O comentador acredita ainda que as sondagens que existem atualmente sairão furadas, pois há muita indecisão entre o eleitorado e está confiante que pequenos partidos como o Livre e a Iniciativa Liberal conseguirão eleger deputados.

Jacinto Lucas Pires não considera que o PS será muito afetado pelo caso de Tancos, pois diz que todos os partidos se têm saído mal e que a maioria dos eleitores “não percebe nada do que se está a passar realmente”.

“É uma campanha que até agora tem sido de poucas ideias. Tem tido muito teatro, e isso também não ajuda”, diz.