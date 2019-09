Oitava vitória portista nas manchetes

A vitória do FC Porto sobre o Rio Ave, em Vila do Conde, por 0-1, que permitiu à equipa de Sérgio Conceição igualar o Benfica no primeiro lugar, pinta duas das três manchetes dos jornais desportivos de hoje.

"Marega nunca falha", enaltece o "Record". Maliano marcou sempre aos vilacondenses, pelo FC Porto. Dragão chega à oitava vitória seguida e alcança Benfica. "Pontos de ouro", salienta "O Jogo".

O jornal "A Bola" prefere focar-se na conquista da Taça Continental de hóquei em patins pelo Sporting, com vitória sobre o FC Porto. "A glória em patins", titula o jornal. Era o troféu que faltava aos leões.

Quanto ao Benfica, "A Bola" fala do "relâmpago Carlos Vinícius", que só precisa de cinco minutos para marcar. André Almeida está em dúvida para a Rússia, revela o "Record". Nota, ainda, para a queixa dos encarnados contra Tiago Martins: Benfica desconfia que o árbitro falsificou o relatório do jogo com o Vitória de Setúbal.

Silas estreia-se esta noite no banco do Sporting e garante que, entre os "milhares" que queriam o cargo, ele é "o mais maluco de todos". O Sporting visita o Desportivo das Aves, às 20h15. O encontro terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.