Luís Vasco considera que o Famalicão pode sonhar com a Europa já esta época

O antigo guarda-redes, Luís Vasco, que defendeu as redes do Famalicão na primeira metade da década de 90, explica o sucesso da equipa famalicense neste arranque de temporada, admitindo a candidatura à Liga Europa já na presente época.

"O Famalicão é um clube emblemático. Está a apostar em infraestruturas e em reforçar o plantel com jogadores jovens de alguns clubes de topo, onde não estavam a ser utilizados. Essa aposta está a ser ganha. A manutenção é o primeiro objetivo, mas depois de ser conseguida, é possível pensar em algo mais. Penso que aí, a ambição passa a ser a Europa, isso é possível já esta época", refere em declarações a Bola Branca.



Até 25 de Outubro, o Famalicão continuará a ser líder isolado do campeonato. Os famalicenses comandam com 19 pontos, mais um que Benfica e FC Porto. E na próxima jornada visitam o Dragão, domingo, dia 27 de outubro, às 17h30.

Salto do Famalicão para o Sporting



Em 1994, Luís Vasco lembra que foi o Famalicão o clube que lhe deu a oportunidade de dar o salto para o Sporting.



"Saí da minha zona, do distrito de Leiria, do Ginásio de Alcobaça para o Famalicão. Com trabalho e dedicação, as coisas começaram a correr-me bem, dei nas vistas e tive a oportunidade de ir para o Sporting. Estive 12 ou 13 anos na primeira divisão, onde dei continuidade à minha carreira", referiu.

Luis Vasco defendeu a baliza do Famalicão e do Sporting. O antigo guardião aborda a estreia de Silas, esta noite no comando técnico do Sporting, no jogo com o Desportivo das Aves.



"Gosto da forma como o Silas colocou a equipa do Belenenses a jogar. Considero que pode trazer muita coisa boa ao Sporting mas primeiro tem que começar por tentar limpar a cabeça dos jogadores. Depois mecanizar a equipa. Penso que vai conseguir colocar tudo em ordem", concluiu.