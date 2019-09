Contas da Liga aprovadas sem votos contra

O Relatório de Atividades e Contas da Liga Portugal, relativo à época 2018/19, foi aprovado em assembleia geral, esta segunda-feira, sem votos contra.

O organismo apresentou resultados operacionais positivos de 2,024 milhões de euros. Este é o quarto ano consecutivo em que a Liga apresenta resultados positivos.

A Liga revelou, também, que as dívidas à Banca, 98% do valor em dívida com o Estado e 91% da dívida a fornecedores estão liquidados. O organismo espera, ainda, liquidar a dívida à Federação Portuguesa de Futebol e o que falta ao Estado em 2019/20.

Em comunicado, a Liga assinala que perspetiva o futuro, no que diz respeito ao novo ciclo, entre 2019 e 2023, "com muita confiança".

Por último, a Liga revela que foi decidido que o saldo positivo da exploração comercial será destinado à criação de um Fundo de Contingência, salvaguardando com prudência o futuro do organismo. Esta proposta foi aprovada sem unanimidade, com 36 votos a favor, cinco contra e nove abstenções.