Augusto Inácio e a derrota com o Sporting. "É um resultado extremamente injusto"

Augusto Inácio, treinador do Desportivo das Aves, acredita que a derrota contra o Sporting é injusta e deixa duras críticas à arbitragem de Carlos Xistra. Na "flash interview" da Sport TV, também desejou sorte a Silas para o resto da temporada.



"Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, porque não merecíamos, nunca na vida, perder este jogo. Saímos com uma espinha atravessada, porque é um resultado extremamente injusto. É uma derrota amarga, mas quero desejar sorte ao Silas, que merece ter sorte", começa por dizer.

Inácio destacou ainda as dificuldades em formar o onze inicial: "Os meus jogadores portaram-se bem, jogámos praticamente com um central, o resto foi adaptado. Tivemos as nossas oportunidades, mas o Sporting foi feliz e aproveitou o penálti. Ficámos ainda sem o Rúben, que se lesionou e limitou-nos a reação".

Duras críticas a Xistra

O técnico da formação do Desportivo das Aves deixou ainda críticas à dualidade de critérios de Carlos Xistra na amostragem de cartões amarelos e na demasiada proteção a Bruno Fernandes.

"Fala-se muito do Bruno, mas à segunda falta, mostrou-nos logo um amarelo. Como é que o Doumbia passa o jogo todo sem um amarelo? Os castigos têm de ser dados mediante o jogo, não entendo esta proteção. Os árbitros não podem limitar os meus jogadores só porque o Bruno Fernandes sofreu uma falta. Não sei onde está o critério. Nesse aspeto, o Sporting foi muito benificiado, porque o Doumbia fartou-se de dar 'fruta' e não recebeu amarelo", disse.

O Aves continua no último lugar da tabela, após a derrota com o Sporting, com os mesmos três pontos.