Thiago Motta quer treinar o Paris Saint-Germain

Thiago Mota quer treinar o Paris Saint-Germain no futuro. O antigo médio italiano terminou carreira de jogador em 2017/18, precisamente no clube parisiense, e orientou os juniores do PSG na última temporada. Esta época, fora do ativo, perspetiva o futuro como técnico.

"O meu sonho é treinar o Paris Saint-Germain um dia, é um objetivo que me dá energia para continuar", disse, em entrevista ao "Canal+".

Aos 37 anos, Thiago Motta parou durante uma temporada, apesar de ter sido associado a vários clubes da Ligue 1 este verão.

"O meu objetivo é treinar na próxima época. Agora estou mais com os meus filhos, e tenho mais tempo para me preparar como treinador. Mais do que propostas, houve alguns contactos, mas parei porque me quero preparar melhor e organizar-me", remata

Thiago Motta disputou sete temporadas no PSG, onde realizou 231 jogos e foi capitão de equipa. Antes, passou pelo Barcelona, Atlético de Madrid, Génova e Inter de Milão.