Parma vence Torino num jogo com cinco golos, uma expulsão e um penálti falhado

O Parma somou a segunda vitória consecutiva no campeonato, após bater, em casa, o Torino, por 3-2, num jogo que contou com uma expulsão e um penálti falhado.

O jogo começou de feição para a equipa da casa. Kulusevski foi assistido por Gervinho para o primeiro da partida. Ansaldi empatou pouco depois, aos 12' minutos de jogo.

O Torino ficou reduzido a dez unidades após Bremer ter sido expulso aos 29' minutos. Aos 31', Gervinho falhou uma grande penalidade e perdeu a oportunidade de colocar o Parma na frente do marcador. Belotti não falhou a sua oportunidade para o Torino e marcou, também de penálti, aos 43'.

Ainda antes do intervalo, o dinamarquês Andreas Cornellius voltou a empatar o jogo, aos 45'+3 minutos.

Quando tudo apontava para o empate, o Parma chegou à vitória muito perto do fim, com um golo de Inglese, aos 88' minutos de jogo.

Com este resultado, o Parma, que alinhou com o capitão Bruno Alves de início, subiu ao 9º lugar, com nove pontos, os mesmos que o Torino, que voltou às derrotas após ter vencido o AC Milan na última ronda.