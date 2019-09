Manchester United e Arsenal empatam em Old Trafford

O Manchester United e o Arsenal empataram, esta segunda-feira, em Old Trafford.

Sem Diogo Dalot, os "red devils" chegaram primeiro à vantagem, em cima do intervalo, aos 45' minutos, por McTominay, assistido por Marcus Rashford. O Arsenal chegou ao empate aos 58' minutos, por Aubameyang, estrela da equipa, assistido pela promessa Saka.

Com este resultado, o Manchester United prolonga o mau momento de forma, e ocupa a 10ª posição da Premier league, com 9 pontos.

Já o Arsenal subiu ao "top-4", com 12 pontos, a nove do líder Liverpool, que segue com sete vitórias em sete jogos disputados.