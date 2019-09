José Mourinho descarta regressar a Itália

José Mourinho não sabe onde o seu futuro o levará, mas duvida muito que o destino seja Itália, onde foi feliz entre 2008 e 2010, quando venceu dois campeonatos e uma Liga dos Campeões pelo Inter de Milão.

"Não trabalho há sete ou oito meses, por isso veremos o que acontece. Mas não penso que voltarei para trabalhar em Itália. É uma sensação que tenho, mas não penso que o meu futuro será em Itália", referiu o treinador português, em entrevista ao "Tiki Taka".

Apesar disso, Mourinho continua a falar do Inter com grande carinho: "O Inter é a minha casa e Moratti [presidente do clube milanês] continua a ser o meu presidente e amigo. É família para mim. Toda a gente no Inter é especial. Foi uma história fantástica para mim."

Mourinho está sem clube desde dezembro de 2018, quando foi despedido do Manchester United. Já foi associado a vários clubes e o Benfica e o Sporting até tentaram contratá-lo, mas ambos receberam negas.

Recentemente, foi apontado como o "principal candidato" a suceder a Zidane no Real Madrid. Os espanhóis têm desiludido, neste arranque de temporada, e já têm havido rumores de saída do treinador francês.