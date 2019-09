De João para João, "Félix deve abstrair-se do valor que pagaram por ele"

De João para João, o Mário acredita que o Félix deve esquecer os 126 milhões de euros que o Atlético de Madrid pagou para o contratar ao Benfica.

Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", o médio do Lokomotiv Moscovo sustenta que Félix "é um jogador muito especial, com muita qualidade", mas com quem os adeptos do Atlético devem ter "paciência", visto que o clube madrileno "fez uma aposta a longo prazo":

"João Félix deve abstrair-se do que se pagou por ele. Deve ter consciência de que demonstrou ter nível suficiente para que o Atlético investisse nele. A quantidade que os clubes acordaram para a transferência é algo que tem a ver com os clubes, não com ele. Ele só tem 19 anos e, com tempo e paciência, mostrará todo o seu talento. Está na Liga certa e com o treinador certo [Simeone] para triunfar."

João Mário não tem dúvidas, portanto, de que Félix "triunfará" no Atlético, mas "não se pode pensar que 'explodirá' nos primeiros meses". "Ele tem o mais importante: qualidade e vontade de triunfar", frisou.

Lokomotiv sonha com os "oitavos" da Champions



João Mário falou à "Marca" sobre João Félix porque o Lokomotiv Moscovo é o próximo adversário do Atlético, na Liga dos Campeões.

O internacional português assumiu que a sua equipa "sonha chegar aos oitavos de final" da competição, apesar de o grupo, com Atlético e Juventus, que são "grande equipas", ser "muito difícil" de ultrapassar.

"No futebol há que sonhar e tudo pode acontecer. Em todo o caso, com o triunfo na primeira jornada [1-2 ao Bayer Leverkusen], creio que, pelo menos, podemos ter o terceiro lugar bem encaminhado", vincou.

O Atlético, "apesar de ser uma equipa espanhola, tem o melhor da escola italiana", pelo que João Mário espera que os espanhóis adotem, em Moscovo, na segunda jornada do grupo D, "uma postura pragmática".

"Teremos de ser inteligentes, já que não sei se assumir o jogo será a melhor estratégia. Se calhar, devemos tentar que o Atlético tenha a bola e surpreender no contra-ataque ou em bolas paradas", analisou.

De qualquer forma, "o Atlético é uma grande equipa e é sempre um grande desafio": "João Félix, Diego Costa, Morata, Saúl ou Koke são jogadores muito bons, que podem mudar um jogo a qualquer momento. Só um Lokomotiv perfeito pode aspirar a um resultado positivo."