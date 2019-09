No Zenit está o carrasco do Benfica na Liga Europa de 2013

Branislav Ivanovic é um nome de má memória para o Benfica, se recuarmos até 2013, em Amesterdão, onde as águias perderam a final da Liga Europa, perante o Chelsea. O defesa russo marcou, aos 92 minutos, o golo da vitória inglesa, por 2-1.

Os encarnados voltam a encontrar o carrasco dessa final, agora como "líder e capitão" do Zenit. Miguel Cardoso, português que joga no Dínamo de Moscovo, e que esta temporada já defrontou o emblema de São Petersburgo, fala a Bola Branca de "uma coincidência" que não terá qualquer efeito no embate da segunda jornada do grupo G da Liga dos Campeões.

Apesar da experiência na defesa, a verdade é que o maior perigo dos russo está no ataque, em que Dzyuba, "muito forte fisicamente", e o iraniano Azmoun, que "joga nas sobras", combinam muito bem.