Aura Miguel Convida

Entrevista a Helena Costa

30 set, 2019

Desta vez vamos até ao mundo do futebol. Mas quem disse que o desporto-rei é só para homens? Mulheres a jogar à bola já começa a ser frequente, mas no Qatar e no Irão não será assim tão fácil. E quando o mister é uma mulher a treinar homens na 1ª divisão? Fique para ouvir as peripécias e o percurso da convidada desta noite: a treinadora e comentadora desportiva Helena Costa.