​Silas e o "clube de malucos": "Sou o mais maluco de todos"

Jorge Silas fez este domingo a antevisão do seu primeiro jogo como treinador do Sporting, que se desloca esta segunda-feira (20h15), à Vila das Aves, para um encontro da sétima jornada da Liga. Um dos temas principais foi a entrevista deste sábado do presidente Frederico Varandas, que confidenciou que um treinador que tinha abordado lhe respondeu que não estava "para aturar um clube de malucos como o Sporting".

"Eu sou o mais maluco de todos. Acho que ninguém no seu perfeito juízo daria uma resposta dessas. É um clube cheio de títulos, não só no futebol, mas se calhar o clube mais laureado em tudo o que são as modalidades. Ninguém daria essa resposta, se há alguém maluco foi quem respondeu assim", atirou.

O técnico foi também confrontado com o facto de não ter sido a primeira escolha de Varandas: "Ver o meu nome ao lado de treinadores como Mourinho ou Leonardo Jardim é um motivo de orgulho, até podia ser a décima escolha. Se me consideram já numa lista destas, eu só me posso sentir orgulhoso. Deve haver milhares ou milhões de treinadores que gostariam de estar aqui".



Em relação ao jogo frente ao Desportivo das Aves, Silas elogiou o adversário e o seu treinador, Augusto Inácio, que já esteve no banco dos "leões" e que "sabe tudo de futebol".

"Estamos preparados para ganhar, vamos defrontar uma boa equipa, vamos defrontar um treinador que foi campeão nacional No ano passado joguei contra ele e perdi. O ano passado fizeram uma grande recuperação, tiveram muitas alterações no plantel. Da mesma maneira que todos os treinadores que começam numa equipa nova, o Aves precisa de tempo para se adequar aos jogadores que têm. Estamos preparados para isso e para dar uma boa resposta", garantiu.