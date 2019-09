Pastoral Familiar quer “Discernir o acompanhamento dos casais jovens”

A Jornada Nacional da Pastoral Familiar, sob o tema “Discernir o acompanhamento dos casais jovens”, tem como propósito “sensibilizar os participantes no sentido de que nas suas comunidades, nos seus movimentos possam refletir o problema e criarem estruturas nas Paróquias ou Vigararias que possam prestar esse serviço de acompanhamento aos casais novos”, afirma o coordenador do Departamento Nacional da Pastoral Familiar.

Segundo Manuel Marques, este acompanhamento realiza-se em “linha com as preocupações” do Papa Francisco na Exortação Apostólica ‘Amoris Laetitia”, publicada depois do Sínodo dos Bispos dedicado ao tema da família.

No programa, destaque para a conferência “Acompanhamento nos primeiros anos de vida matrimonial”, a cargo do padre jesuíta Miguel Almeida. Outro tema é “A arte de ajudar os casais jovens: acolher – motivar – envolver”, do padre psicólogo João de Deus Costa Jorge.

Nesta jornada serão também apresentadas “Experiências de acompanhamento de casais jovens”. Participa “um casal jovem que passou por esse processo, que nos vai dizer as vantagens e os benefícios que teve em ter esse acompanhamento junto de casais mais antigos”.

Os trabalhos encerram à tarde com a presença de D. Armando Domingues, Bispo Auxiliar do Porto e vogal da Comissão Episcopal do Laicado e Família.