Papa dedica homilia aos migrantes. “Não podemos permanecer insensíveis”

O Papa Francisco apelou à caridade e à ação dos cristãos em relação aos migrantes, na homilia da celebração eucarística deste domingo, na Praça de São Pedro, no Vaticano, por ocasião do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Porém, não resumiu a mensagem a este grupo, alargando-a a “todos os habitantes das periferias existenciais”.

“Como cristãos, não podemos permanecer indiferentes diante do drama das velhas e novas pobrezas, das solidões mais sombrias, do desprezo e da discriminação de quem não pertence ao ‘nosso, grupo. Não podemos permanecer insensíveis, com o coração anestesiado, diante da miséria de tantos inocentes. Não podemos não chorar. Não podemos não reagir”, instou.

Francisco frisou neste 105.º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado um tema: “Não se trata apenas de migrantes”. E pediu reflexão sobre “as injustiças que geram exclusão, em particular sobre os privilégios de uns poucos que, para se manterem, resultam em detrimento de muitos”.

“O mundo atual vai-se tornando, dia após dia, mais elitista e cruel para com os excluídos”, sublinhou, continuando: “As guerras abatem-se apenas sobre algumas regiões do mundo, enquanto as armas para as fazer são produzidas e vendidas noutras regiões, que depois não querem ocupar-se dos refugiados causados por tais conflitos”.

“Amar o próximo como a nós mesmos quer dizer também comprometer-se seriamente pela construção de um mundo mais justo, onde todos tenham acesso aos bens da terra, onde todos tenham a possibilidade de se realizar como pessoas e como famílias, onde a todos sejam garantidos os direitos fundamentais e a dignidade”, concluiu.