Na ordenação de D. Vitorino Soares, bispo do Porto critica muros sem abertura e intercâmbio

Nas palavras que dirigiu ao novo bispo auxiliar, D. Vitorino Soares, o bispo do Porto pediu-lhe que, “como guia da Igreja e homem de Deus, pregue a liberdade que nos vem da espiritualidade” e que, também, “nunca se esqueça da justiça: só o anúncio da verdade do outro nos faz crescer como pessoas”.

Para D. Manuel Linda, “não existe ídolo mais sanguinário do que o bezerro de ouro” que “impede o acesso a Deus e aos irmãos e tende a alimentar-se do sangue destes”. “Como pode um discípulo de Cristo adorar o bezerro de ouro?”, perguntou o bispo do Porto.

O bispo alertou que “o materialismo das pessoas facilmente se transfere para a mentalidade dos povos e gera as piores injustiças”, e lembrou “a insensibilidade social, as desigualdades gritantes, as acusações fáceis, um certo neocolonialismo, a exploração desenfreada dos recursos naturais, e mesmo das Nações mais pobres”.

Para o bispo, “a essência da liberdade está em submetermo-nos a esse único senhor, como o fizeram D. António Barroso, D. António Ferreira Gomes, e D. António Francisco dos Santos”.

Neste contexto, D. Manuel Linda exortou à unidade da Diocese quando se dirigiu a D. Vitorino pedindo que “nos sintonizemos na unidade, sintonizemos com o nosso clero, e com os nossos diáconos, quase sempre excelentes na dádiva de si e no zelo apostólico”. E “sintonizemos com o laicado que também me impressiona pela dedicação, competência, fervor e dinamismo”.

O bispo terminou a homilia com um apelo: “falemos, mas falemos a uma só voz. A voz da Diocese do Porto”.

Novo bispo auxiliar do Porto disponível para ajudar

“Quanto mais Deus pede de mim, mas pequenino me descubro e me reconheço. Embora hoje mais confiante por estar entre esta família”, referiu o novo bispo auxiliar do Porto, que declarou a sua gratidão pela presença de todos esta tarde de domingo na Sé Catedral.

D. Vitorino pediu para que “tenhamos paciência juntos, para que, com responsabilidade e diálogo promovido, encontremos juntos o melhor caminho”.

O novo bispo auxiliar do Porto agradeceu a todos os que participaram na celebração de ordenação episcopal, revelando que a todos leva no coração, “a insígnia mais importante de todas”.