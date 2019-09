Fenómeno das migrações “globalizou-se e criou muitos povos sem pátria”

O sotaque engana. O padre Alfredo José Gonçalves não é brasileiro, mas português. Natural da Madeira, vive há mais de 50 anos no Brasil. Pertence à Ordem Missionária de São Carlos (missionários Scalabrianos), especializada nas migrações, e é atualmente assessor para a ‘Mobilidade Humana’ da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).



De passagem por Portugal, a propósito do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que a Igreja assinala a 29 de setembro, conversou com a Renascença sobre a evolução do fenómeno migratório e o crescimento dos “apátridas”. Elogia o Papa, por ser “o grande porta-voz da causa dos migrantes” que, garante, “não são uma ameaça”. E lamenta que não haja vontade política dos países mais ricos para ajudar aqueles de onde sai cada vez mais gente, seja por causa de conflitos armados, perseguições políticas ou até por motivos climáticos.

Crítico de dirigentes como Donald Trump, Matteo Salvini ou Viktor Orban, diz que o mais grave é o que estes dirigentes representam. Como tem dito por estes dias nas conferências que deu em algumas dioceses portuguesas, o migrante não é “uma ameaça”, mas sim “profeta e protagonista”, porque “nos interpela e coloca caminho para pensar um futuro mais humano para todos”.

O que é que o trouxe a Portugal?

O Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, a gente está trabalhando juntamente com Obra Católica Portuguesa das Migrações, a partir da mensagem do Papa para este dia…

Uma mensagem que se intitula 'Não se trata apenas de migrantes', e que convida a olhar para esta realidade nas suas várias perspetivas.

A frase é sugestiva, na medida em que alerta para o facto de que as migrações escondem – revelam, mas escondem - um contexto muito mais amplo. Eu diria que a frase é a ponta do icebergue do fenómeno muito mais amplo que é o fenómeno das migrações hoje, onde os números e o sensacionalismo às vezes encobre os dramas pessoais e familiares que estão por trás.

O Papa reafirma nesta mensagem os alertas contra a ‘cultura do descarte’ e a ‘globalização da indiferença’.

Desde que foi eleito o Papa vem sendo um grande porta-voz dessa causa dos migrantes, não só nos seus escritos, mas também nos seus gestos. Logo de início visitou a Ilha de Lampedusa, que é uma porta de entrada das migrações para a Europa, depois visitou a ilha de Lesbos, na Grécia, outra porta de entrada da rota balcânica, e visitou também a fronteira entre o México e os Estados Unidos, onde muitos migrantes tentam chegar no El Dorado americano. Foi sempre um porta-voz desse drama e dessa causa dos migrantes.

Falou nos Estados Unidos… temos visto como a administração Trump trata os migrantes. Aqui na Europa, em Itália, muitos dos que resgatam migrantes no Mediterrâneo são detidos e até levados a tribunal. Como é que vê esta crescente criminalização da ajuda humanitária? Perdeu-se o sentido de solidariedade?

Eu acho que há uma convergência de dois fatores muito fortes. De um lado a crise do sistema capitalista, que começa nos anos 70 e vai-se agravando até hoje, a crise da economia globalizada, que acelerou o desenraizamento de muitas pessoas, seja por motivos de trabalho, por conflitos ou por motivos climáticos. De outro, de algumas décadas para cá a onda do nacionalismo, digamos, populista, que tem varrido o mundo, a Europa, os Estados Unidos, vem fechando as fronteiras sistematicamente aos migrantes. Então, isso faz com que a migração legal diminua e aumente a pressão sobre os migrantes nas fronteiras territoriais. Daí que hoje emerge com muita força o fenómeno das migrações em fronteiras como o mar mediterrâneo, como Turquia e Grécia, como Estados Unidos e México, essas fronteiras onde os povos se encontram numa tentativa de buscar uma vida melhor. No norte da África também é muito forte isso…

Em África há países que enfrentam este problema há décadas, e viram aumentar a sua população com a chegada de milhares, ou milhões de refugiados de outros países vizinhos.

Exatamente. Outra coisa importante de ressaltar é que as migrações mudaram muito a sua forma de ser. Transformaram-se. Se a gente olhar as migrações históricas, na passagem do século XIX para o século XX, mais de 60 milhões de migrantes deixaram a Europa: italianos, irlandeses, alemães, ingleses, portugueses, com destino aos Estados Unidos, ao Canadá, à Austrália, à América do Sul, as chamadas ‘terras novas’. Essas migrações históricas tinham uma origem e um destino mais ou menos pré-determinados, havia um pólo de saída e um pólo de chegada. Os migrantes se desenraizavam com a certeza de que iam replantar suas raízes numa nova terra, havia uma certa garantia neste sentido.