Sérgio Conceição. “Demonstração de consistência"

O treinador do FC Porto saudou a consistência da sua equipa, que passou em Vila do Conde com um triunfo por 1-0.

Sérgio Conceição reconhece que “jogar aqui é sempre complicado”, mas refere que não se lembra de uma defesa de Marchesín.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões diz que a sua equipa entrou “muito bem no jogo, na primeira parte o Rio Ave praticamente não chegou à nossa baliza e tivemos oportunidades para sair com uma diferença maior”.

“Na segunda parte, o adversário mudou a sua estrutura, meteu dois homens na frente e a dar muita largura pelo Nuno Santos e Mané. Apesar de terem mais posse de bola, não conseguiram criar ocasiões, não me lembro de uma defesa do Marchesín e, mesmo assim, as melhores ocasiões são nossas”.

Conceição lembra que “em sete jornadas não sofremos golos em cinco e hoje foi mais uma demonstração de consistência”.

O treinador azul e branco acrescenta que “os últimos 25 minutos podem não ter sido espetaculares, o Rio Ave tem muita qualidade e o 1-0 é sempre incerto, mas somos justíssimos vencedores”.

O golo do FC Porto foi apontado por Marega.