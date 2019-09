Incêndio destruiu habitação em Mação e provocou três desalojados

Um incêndio destruiu na manhã deste domingo uma habitação em Rosmaninhal, no concelho de Mação, e provocou três desalojados, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

De acordo com a fonte, os três moradores, que não sofreram ferimentos, eram um casal e um filho.



O caso foi entregue à ação social da Câmara de Mação, para acompanhamento e realojamento.



No local, estiveram, desde as 6h00, os bombeiros de Mação, com quatro viaturas e 14 operacionais.