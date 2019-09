É “praticamente certo” que o furação Lorenzo atinja os Açores na quarta-feira

Basta um “pequeno deslocamento do centro do furacão” para que as condições se alterem, mas já é “praticamente certo” que o furacão Lorenzo atinja os Açores na quarta-feira, passando entre os grupos ocidental (Corvo e Flores) e central (Faial. Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira), que deverão ser os mais afetados.

“Estamos a prever que provoque, nas ilhas do grupo ocidental, chuva forte, ondulação a aumentar para 10 a 12 metros de altura significativa e rajadas de 160 quilómetros por hora. O grupo central será, pelas previsões que temos atualmente, o mais afetado. As rajadas irão rondar os 180 quilómetros por hora e as ondas podem atingir de altura significativa 10 a 14 metros”, informou este domingo à Renascença Vanda Costa, do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

A meteorologista sublinha que ainda se está a uma “distância considerável do evento” e que pode haver uma mudança de rota, mas admite que que os modelos têm sido “muito consistentes” em relação à previsão atual.

A população das ilhas deve por isso “acompanhar todas as informações” do IPMA e da Proteção Civil nos próximos dias.