Grécia. Incêndio mortal e confrontos em campo de refugiados sobrelotado

Os bombeiros conseguiram extinguir o incêndio e encontraram um corpo carbonizado. As causas do fogo não são conhecidas.

As chamas tiveram início num contentor do campo de Moria, que atualmente serve de casa a 12 mil pessoas, que vivem em condições difíceis devido ao excesso de lotação.

Pelo menos uma pessoa morreu num incêndio que deflagrou este domingo no sobrelotado campo de refugiados de Lesbos, na Grécia. Seguiram-se confrontos com a polícia.

As forças de segurança não conseguiram chegar uma área de contentores onde poderá haver outra vítima mortal, segundo alguns relatos.

Os refugiados envolveram em confrontos com a polícia, que teve que chamar reforços para o campo de Moria.

Os incidentes acontecem em pleno Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. No Vaticano, o Papa Francisco apelou esta manhã à caridade e à ação dos cristãos em relação aos migrantes. Porém, não resumiu a mensagem a este grupo, alargando-a a “todos os habitantes das periferias existenciais”.

“Como cristãos, não podemos permanecer indiferentes diante do drama das velhas e novas pobrezas, das solidões mais sombrias, do desprezo e da discriminação de quem não pertence ao ‘nosso, grupo. Não podemos permanecer insensíveis, com o coração anestesiado, diante da miséria de tantos inocentes. Não podemos não chorar. Não podemos não reagir”, instou.

Francisco frisou neste 105.º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado um tema: “Não se trata apenas de migrantes”. E pediu reflexão sobre “as injustiças que geram exclusão, em particular sobre os privilégios de uns poucos que, para se manterem, resultam em detrimento de muitos”.