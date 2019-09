Sérvia é a nova campeã europeia

A Sérvia bateu a Eslovénia por 3-1, na final do Campeonato da Europa de voleibol masculino, disputada em Paris.

Os sérvios sucedem à Rússia e sagram-se campeões europeus oito anos depois. Em 2011 bateram a Itália.

A Eslovénia até começou melhor o encontro e venceu o primeiro set (25-19), mas, a partir daí, a Sérvia conquistou os três sets seguintes com autoridade: 25-16, 25-18 e 25-20.

No sábado, a Polónia bateu a França por 3-0 na partida de atribuição do terceiro lugar do Campeonato da Europa.