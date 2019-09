Pedro Pichardo falha medalha por quatro centímetros

O português Pedro Pichardo terminou a final do salto em comprimento com 17.62 e perde a medalha de bronze por quatro centímetros no Mundial de Doha, no Qatar.

Pichardo esteve nos três primeiros lugares do pódio até ao último salto, mas na última tentativa foi ultrapassado por Hugues Fabrice Zango, que fez 17.66 (recorde pessoal, nacional e africano).

A medalha de ouro voltou a sorrir a Christian Taylor, com 17.92. É o terceiro triunfo consecutivo do saltador norte-americano num Mundial (e a quarta da carreira). A prata fica para outro norte-americano "do costume": Will Claye, com 17.74

[em atualização]